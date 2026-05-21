「ゆかり」3姉妹が人気の三島食品は5月16、17日、都内で開かれた「第7回The 乾麺グランプリ2026in Tokyo(以下、乾麺グランプリ)」(主催:全国乾麺協同組合連合会･株式会社日本アクセス)で、社内劇団「ひろし劇団」による特別ステージを開催した。演目名は『赤しそずきんちゃん』。大好きなおばあちゃんに「赤しそドリンク ゆかり」を飲ませたいと願う赤しそずきんちゃんと、ドリンク欲しさに襲いかかるオオカミ男ひろしと、その窮地