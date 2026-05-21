岡山西警察署 岡山市で酒を飲んで車を運転し追突事故を起こしたとして、赤磐市のアルバイトの男(71)が、20日道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は20日午後4時15分ごろ、岡山市北区玉柏の県道で、酒気を帯びた状態で軽トラックを運転し、前に止まっていた乗用車に追突する事故を起こした疑いが持たれています。 乗用車に乗っていた岡山市の60代の男女２人と、逮捕された