５月２０日に病気のため６７歳で亡くなった萩原清調教師＝美浦＝について、数々の勝利をともに手にしてきた横山典弘騎手が２１日、取材に応じ、追悼した。「早くて残念ですね。調子が悪いとは聞いていたけど、（ドリームコアが桜花賞の時に滞在調整していた）栗東で精力的にやっていたので、元気だと思っていたのですが…。一緒にダービーを勝てたのが、いい思い出。早く亡くなって残念です」。２００９年にはロジユニヴァー