◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」で先発出場し、通算２７本目となる初回先頭打者アーチを放った。しかも初球。４登板ぶりに投打で出場し、今季初のリアル二刀流弾。６試合ぶり８号に敵地は騒然となった。ホームランボールをキャッチしたのは、サンディエゴ在住のダ