◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」で先発出場し、２打席連続弾の期待のかかった２打席目は飛距離３７５フィート（約１１４メートル）と惜しい中飛に倒れた。相手先発右腕バスケスとは通算６打席の対戦があるが、５打数無安打３三振と苦しめられていた。だが、１回表