タレントの江口ともみ（58）が20日、自身のインスタグラムを更新。大物俳優とのツーショットを公開した。「もぐたろうだよオラのマブダチ松岡昌宏兄ちゃんの舞台『はがきの王様』観てきたよ」とつづり、ぬいぐるみを持つ松岡昌宏の写真をアップした。「ハガキ職人の話なんだけどさ松岡兄ちゃんも三宅のおじちゃんのヤンパラにハガキ送ってたから、まさに等身大みたいな役笑えて泣けて。。。松岡兄ちゃんがいい芝居す