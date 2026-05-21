【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２０日、敵地でのパドレス戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、開始直後の一回の初球をとらえ、６試合ぶりの本塁打となる８号ソロを放った。先頭打者本塁打は今季３本目。観客がどよめく中、大谷は表情を変えずにゆっくりとダイヤモンドを１周した。右腕バスケスの真ん中高めの９５・５マイル（約１５４キロ）の直球を中堅右スタンドに運