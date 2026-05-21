◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第2打席は中飛だった。2回1死一、二塁で迎えた第2打席は相手先発・バスケスに対し、フルカウントからの6球目、外角チェンジアップを捉えたが、打球は中堅フェンス手前で失速し、中堅手・メリルが捕球。それでも走者の好走塁で2死二、三塁に好機