TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が20日、放送された。お笑いコンビ、マユリカの中谷（36）と阪本（36）が初のプレゼンターとして登場した。マユリカは「口頭の情報だけで作成した似顔絵から、そのモデルとなった人物を当てる…電話越し似顔絵選手権」のプレゼンターとしてスタジオ登場。中谷は「初めてプレゼンターとして来させていただきました」とあいさつ。「もともと芸人やる前に、漫画家さんを目