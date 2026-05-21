LE SSERAFIM（ル・セラフィム）が20日と21日、新アルバム「PUREFLOW pt.1」のタイトル曲「BOOMPALA」のミュージックビデオ（MV）ティザー映像を公開した。広大な砂漠を背景に、メンバー5人が黄金の像になって座るなど印象的なシーンが盛り込まれている。韓国テレビ局JTBCは20日「黄金の像の瞑想（めいそう）する姿勢と音楽に合わせて歌うシーンが見どころで、ミュージックビデオ本編への興味を高めた」と報じた。タイトル曲のBOOMP