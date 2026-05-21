20日午前10時ごろ、津市の国道23号付近で、中型貨物トラックが爆発し炎上する事故がありました。この事故によるけが人はいませんでした。事故があったのは三重県津市万町津の国道23号塔世橋南詰交差点付近です。警察や消防によりますと、20日午前10時ごろ、区画線工事に向かうため走行していた中型貨物トラックから出火し、その後爆発、車両は激しく燃え上がりました。通行人の一人は「近くのコンビニにいたら”バーン””バーン”