私たち夫婦は70代。3人の子どもを育て上げました。年金暮らしは厳しく、贅沢できない生活に不満が募る毎日。そんななか、私は次男トシハルからの援助を増やしてもらうことを思いつきました。今や月8万円になり、私たちは以前より贅沢な暮らしを満喫していました。しかしある日突然、トシハルの嫁が「今後援助はしない」と宣言。激しく反発しましたが、嫁は私たちを罵るとトシハルを連れて去ってしまいました。贅沢な日々が終わった