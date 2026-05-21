「せっかくはじめたのに、やめてしまっていいのかな……」。子どもの習いごとをめぐって、そんな迷いを感じたことはありませんか？続けることで得られる経験がある一方で、子どもの成長や生活の変化によって、やめるという選択が必要になる場面もあります。親としては悩ましい判断ですが、その背景にはさまざまな理由があるのではないでしょうか。そこで今回ママスタセレクトでは「子どもが習いごとをやめたきっかけは何ですか？