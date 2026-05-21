SUV風のホンダ「スライドドアワゴン」に注目！軽自動車のみならず、普通車を含んだ新車販売でもっとも売れているクルマ、それがホンダ「N-BOX」です。使い勝手の良いスライドドアを備えた軽スーパーハイトワゴンとして圧倒的な支持を集めており、2026年4月末時点でシリーズ累計販売台数が300万台を突破するなど、多くの人に愛されています。【画像】これが「N-BOXジョイ」です！ 画像を見る（30枚以上）現行型は2023年10月に