きのう（20日）、岡山市北区の県道で酒気帯びの状態で車を運転し交通事故を起こしたとして、赤磐市のアルバイトの男（71）が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】酒気帯び運転で信号待ちの車に追突事故を起こした疑い71歳のアルバイトの男を現行犯逮捕→事故のあと自ら110番通報呼気からは0.8ミリグラムのアルコールを検知 警察によりますと、男は20日午後4時15分ごろ、岡山市北区玉柏の県道で酒気帯びの状態で軽貨