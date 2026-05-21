国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。【ライブフォト】曲がらない女王のインパクトは美しい昨季の年間女王で今季もメルセデス・ランキング（MR）トップを走り、前年大会覇者の佐久間朱莉は、インの9ホールを4バーディ、ボギーなしの「32」で回り、4アンダー・単独首位で折り返した。 MR2位の菅楓華は10ホールを終えて3アンダーと1打差で追う。先週優勝の桑木志帆は10ホールを消化して1アンダーでプレーをしている。&n