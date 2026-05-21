きょう（21日）の東京株式市場で日経平均株価は一時2100円以上値上がりし、6万1000円台での取引が続いています。アメリカとイランの戦闘終結が「最終段階」だとトランプ大統領が述べたと伝わったことを好感し、アメリカのニューヨーク市場では買い注文が相次ぎ、主要な株価指数がそろって値上がりしました。こうした流れを受けて東京市場でも幅広い銘柄が買われています。また、アメリカの半導体大手・エヌビディアが四半期決算を