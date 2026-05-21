イタリア・ローマでインドのモディ首相（右）を出迎えるメローニ首相＝20日（AP＝共同）【ローマ共同】イタリアのメローニ首相は20日、ローマを訪問したインドのモディ首相と会談した。会談後に発表した共同声明によると、両国関係を「特別な戦略的パートナーシップ」に格上げし、貿易や投資、先端技術分野などでの協力強化で合意した。インド、中東、欧州をつなぐ経済回廊構想を推進していくことでも一致した。メローニ氏は共