Uber Japanは、Uber Taxiにおいて現金払いでもキャンペーンなどの割引が適用できる新機能を導入した。5月18日より広島エリアで提供を開始し、今後は現金払いの利用が多い地域を中心に順次展開し、全国へ拡大する。これまでは割引施策はキャッシュレス決済限定だったが、新たにアプリ上でプロモーションコードを適用すれば、降車時に割引後の金額を現金で支払うことが可能となった。国内では依然として半数以上の決済が現金であり、