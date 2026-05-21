Uber Japanは5月18日から、「Uber プレミアム」を提供するタクシー事業者に対して、日産が今夏発売予定の新型「エルグランド」の導入支援を開始した。今夏発売予定の新型「エルグランド」の導入支援を開始国内外の旅行需要の急増に伴い「Uber プレミアム」への需要が高まる一方、タクシー事業者では基準を満たす上質なミニバンの調達に時間がかかる課題があった。そこで日産と協業して効率的な導入枠組みを構築し、ハイエンドな顧