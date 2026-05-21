三井不動産と、BIPROGY、西日本旅客鉄道、博報堂の3社で構成するPHRコネクト共同企業体は、5月19日より「DotHealth カラダ測定サービス」の提供を、日本橋室町三井タワーにおいて開始した。「カラダ測定ポッド」設置の様子(日本橋室町三井タワーB1階)2025年大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで人気を博した「カラダ測定ポッド」を設置するもので、首都圏のオフィスビルにおける提供は初の試みである。三井のオフィスワーカ