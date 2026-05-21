Kis-My-Ft2の玉森裕太が、7月期のABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『マイ・フィクション』(7月5日スタート 毎週日曜22:15〜)で主演を務めることが、わかった。ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『マイ・フィクション』(C)ABCテレビ○ABCテレビドラマ『マイ・フィクション』、7月5日スタート同作は、平和な町で平凡に暮らす男の身に起きた、「記憶」にまつわる不可思議な物語。主人公の伊川正樹は、事件件数ゼロ・連続1,100日達成