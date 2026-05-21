◇宮脇遼太（２９）福岡支部１２７期「養成所の勝率は３・３０くらいで下から２番目でした。男子ではダントツの最下位です。ギリギリ生き残ってましたね。辞めようとも思っていました」――。伸び盛りで福岡の次世代エース候補が今では考えられない嘘のような事実を語る。２０２０年に福岡でデビュー。「弟子入りしたら頑張らないといけなくなる。家が近くて良くしてもらっている」と自分自身を鼓舞するため井上恵一に弟子入りを