今話題沸騰中のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”。それぞれ違う魅力を持つ美女3人が集まった同番組。アドバイザーとして、結婚相談所マリーミー代表の植草美幸氏も登場する。マリーミーでは婚活女性に向けたファッションブ