歌手・中島美嘉の夫であるギタリストの馬谷勇が、レアな夫婦ショットをアップした。２０日までに自身のインスタグラムを更新。中島のライブメンバーである馬谷は、「ＴｈａｎｋｙｏｕＴａｉｗａｎｆｏｒｔｈｅｗｏｎｄｅｒｆｕｌ２ｎｉｇｈｔｓ」「Ｓｕｃｈａｔｏｕｃｈｉｎｇｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ」と英語でつづり、台北でのライブを終えたことを報告した。「＃ｍｉｋａｎａｋａｓｈｉｍａ＃中島美嘉