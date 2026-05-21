21日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時2000円以上値を上げ、6万1800円台まで上昇しました。20日、アメリカのトランプ大統領がイランをめぐり「最終段階にある」と述べたことで、先行きが不透明だった中東情勢への懸念が後退し東京株式市場に安心感が広がりました。また、アメリカの半導体大手エヌビディアが発表した今年2月から4月の決算が売上高・純利益ともに過去最高を更新したことを受け、東京株式市場でもAI・半導体関連