20日に病気のため死去した萩原清さん（享年67）の訃報を受け21日、大竹正博調教師がコメント。「人伝えでしか聞いていなかったので…」と無念の表情を浮かべた。大竹師は約10年間、調教助手として萩原厩舎に所属。「いい部分は継承するけど、新しいことをどんどん取り入れる方。“この状態でも満足いかないのか”というくらい、馬に対する姿勢は本当に凄い方だった」と当時を振り返り、「調教師になった時に“自分でなんでもや