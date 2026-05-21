7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の6月13日韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館で午後7時よりライブビューイングされる。それに先立って、7人の煌めくステージ姿を収めた最新ポスターが解禁。さらに、来場者特典が豪華アップデートされた。【動画】BTS、高陽公演の熱狂がよみがえる！釜山公演のライブビューイング予告編『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』は、2027年にかけて開催して