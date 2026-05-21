動画配信サービス「Netflix」で配信中のNetflixシリーズ『ソウルメイト』にダブル主演した俳優の磯村勇斗とオク・テギョン、主題歌「Our Hearts」を手がけたSTUTS、butajiの4人による座談会が実現。芝居と音楽、それぞれの表現がどのように作品世界と共鳴したのかを語り合った。【動画】橋爪駿輝監督による特別映像本作は、ベルリン、ソウル、東京を舞台に、孤独を抱えた2人の青年・琉（磯村）とヨハン（テギョン）が、“ソウ