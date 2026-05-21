栃木県上三川（かみのかわ）町の会社役員男性宅で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、県警は２１日午前１０時頃、強盗殺人容疑で逮捕した竹前海斗容疑者（２８）、妻の美結容疑者（２５）が住む横浜市港北区小机町の自宅アパートの捜索を始めた。２人は現場の指示役とみられ、実行役とされる相模原市と川崎市のいずれも１６歳の男子高校生４人も同容疑で逮捕されている。県警は「匿名・流動型犯罪グループ」（匿流（トクリュウ