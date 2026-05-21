阪神の茨木秀俊投手（21）と石黒佑弥投手（24）が21日、2軍本拠地・SGL尼崎での全体練習に合流した。このまま出場選手登録を抹消されることが濃厚となった。茨木は前日20日の中日戦（甲子園）で先発し2回4失点で降板。石黒は4番手で登板し投手のマラーに左翼越え2ランを被弾するなど2回3失点だった。