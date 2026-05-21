21日の関東地方は朝から広く雨が降っています。特に昼すぐにかけては、激しい雷雨になる所もあり、道路の冠水などに注意が必要です。また、この雨で日中も気温があまり上がらない見込みで、最高気温は20日と比べ大幅ダウンとなりそうです。■夜にかけて傘必要 局地的に雨脚強まる21日の関東地方は低気圧や前線の影響で朝から広く雨が降っています。午前9時半現在、沿岸部を中心に発達した雨雲もみられ、ザーザー降りの所もあるよう