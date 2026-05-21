博多華丸・大吉とケンドーコバヤシ。本当に仲の良い芸人同士だからこそ実現したコラボ企画が決定。BS朝日の2番組が、5月21日（木）・28日（木）の2週連続で交差する。普段の木曜よる10時台は、10時からは博多華丸・大吉が呑み食いする様子を楽しむ『家呑み華大』を、10時30分からはケンドーコバヤシが全国のビジホに宿泊する『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』を放送中。このたび、21日の『家呑み華大』にケンコバが参戦し、28