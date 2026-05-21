ラクオリア創薬が１０日ぶりに急反発している。同社は２０日の取引終了後、米ＶｅｌｏｖｉａＰｈａｒｍａ社に導出した４つの開発化合物のうち、１つの開発化合物について、動物用医薬品を開発するためのライセンスに関するオプション権を行使すると同社から連絡を受けたと発表した。ラクオリアはオプション行使料として一時金を受領することが確定したといい、手掛かり視されたようだ。 オプション権の行使に伴い、化合物