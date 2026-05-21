ＩＮＰＥＸや石油資源開発が安い。２０日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が前日比５．８９ドル安の１バレル＝９８．２６ドルと大幅安となった。一時は９６．９０ドル台まで下落した。トランプ米大統領は２０日、イランとの交渉は「最終段階にある」と述べた。これを受け、米国とイランの和平協議に対して楽観的な見方が浮上し、ＷＴＩ価格は９０ドル台後半に売り込ま