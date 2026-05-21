ソフトバンクグループが急騰している。同社が出資する米オープンＡＩのＩＰＯ（新規株式公開）を巡り、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やモルガン・スタンレー＜MS＞といった金融機関が目論見書の草案作成を支援しており、早ければ２２日にも規制当局へ申請書類を提出する計画だと２０日に報じた。９月にも上場できる状態を目