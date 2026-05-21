ＨＥＮＮＧＥはクラウドセキュリティーサービス「ＨＥＮＮＧＥＯｎｅ」を展開。足もとでは新規・既存顧客を問わず、最上位プランを選択する傾向がみられている。 ５月７日に発表した２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の連結決算は、営業利益が前年同期比１３．３％増の１２億６８００万円で着地。３月末時点の契約企業数は３７３１社（前年同期は３１８２社）、契約ユーザ