楽天銀行は続急落し、ストップ安となる前営業日比１０００円安の５４８０円に売られた。楽天グループと２０日の取引終了後、楽天グループのフィンテック事業再編に伴い、現在は楽天グループ子会社の楽天カード及び楽天証券ホールディングスを株式交付により完全子会社化すると発表した。事業再編に当たり、楽天銀は発行可能株式総数を現行の６億３０００万株から普通株式１２億株、Ａ種種類株式３