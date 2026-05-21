午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２５２、値下がり銘柄数は２８４、変わらずは２６銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、銀行、その他金融、電気機器など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS