ダイナミックマッププラットフォームは急反騰し、年初来高値を更新した。きょう寄り前、グループ会社が提供する除雪支援システム「ＳＲＳＳ」の２０２５年度の出荷台数が２年前と比べ約９倍に拡大したと発表しており、材料視した買いが集まっている。ＳＲＳＳはダイナマップの高精度３次元地図データと位置情報を組み合わせ、雪に覆われた道路下の路肩やマンホール、構造物などの位置をタブレット端末上