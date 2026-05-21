島津亜矢が、デビュー40周年を記念したニューシングル『一日一生（いちじついっしょう）』を6月17日にリリースする。 （関連：Ms.OOJAが真っ向勝負で対峙した演歌模倣ではなく、自身の歌唱スキルで作り上げた“ENKA”の世界） 今作は島津の恩師である作詞家 星野哲郎の事務所の協力のもと、著書や詩集、個人的な手紙など、故人の人柄に触れる資料の提供を受けて制作が進められた。 表題曲「一日一生