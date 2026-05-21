ワコールが展開する「ワコール」ブランドは、夏の暑さに対応する軽やかなつけごこちで、自然なバストシルエットにととのえるブラジャー［エアインブラ］を新発売。5月14日よりワコールウェブストア、5月21日より全国の取扱店舗、ECサイトで順次展開します。■軽さと通気性を追求した新しい夏ブラ日本の夏（6〜8月）の平均気温は、さまざまな変動を繰り返しながら上昇し、2025年は記録的な暑さとなりました。また、同社で実施したブ