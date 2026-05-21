サイゼリヤの人気メニュー、「フォッカチオ」と「カルボナーラ」の写真。でも、この写真、何かが変なような……。あなたはこの写真の「違和感」に気づけますか？（イトモス研究所所長小倉健一）一見、普通の「フォッカチオ」に見えるが…サイゼリヤと言えば、低価格で高品質なイタリアンを提供するファミリーレストランの代名詞だ。目の前には、いつもの濃厚そうなソースと黒コショウが食欲をそそるカルボナーラ、そしてその横