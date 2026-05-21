【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46のデビュー14周年を祝うバースデーライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY1およびDAY2公演が5月19日と20日、東京ドームにて開催された。 ■5度目の『バスラ』は初の3DAYS公演 これまで様々な会場でバースデーライブを行ってきた乃木坂46だが、東京ドームでのバースデーライブ開催はこれが初めて。かつ、過去