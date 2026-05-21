21日10時現在の日経平均株価は前日比1874.88円（3.14％）高の6万1679.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1252、値下がりは284、変わらずは26と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を802.12円押し上げている。次いで東エレク が233.31円、アドテスト が155.68円、ＴＤＫ が110.62円、イビデン が108.61円と続く。 マイナス寄与度は24.94円の押し下げで