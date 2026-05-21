世界が注目した5月の米中首脳会談は習近平国家主席の「大国」意識が目立つ一方、トランプ大統領は押され気味だった感がある。「トゥキディデスの罠」まで引用今回の首脳会談では米中双方が融和ムードを演出しようとする姿勢が浮き彫りになった。習主席が「米中はライバルではなくパートナーになるべき」と述べたのに対し、トランプ大統領も「両国の関係はかつてないほど素晴らしいものになるだろう」と応じた。中国側の発表では両