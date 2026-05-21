中国の習近平国家主席は北京市内の人民大会堂で5月20日午後、ロシアのプーチン大統領と共に「中ロ教育年」の開幕式に出席しました。習主席は開幕式の式辞の中で、「中国とロシアは人材育成での協力を深め、国際的にトップレベルの人材群と国家の戦略科学技術力を共に育成し、最先端科学の難題を手を携えて攻略し、両国のイノベーションの発展を後押しする」と強調しました。習主席はその上で、「双方が共に努力することで、『中ロ