白血病の再発で視覚に障害のある三重県亀山市の中川桃子さん（３６）が４月末、大相撲の元大関琴風で津市出身の中山浩一さん（元尾車親方）（６９）、史枝さん（６８）夫妻に会うため、東京都中央区の自宅を訪ねた。中山さんは頸髄損傷で一時は首から下がまひした経験を持つ。「人生を変える困難に直面した時、人はどう生きていくのか」。３人は２時間半、それぞれの体験を交えて語り合った。３人のやり取りを３回に分けて伝えま