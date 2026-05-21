２１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、千佳子（仲間由紀恵）が手術を拒む本当の理由が明らかになり、ネットも涙した。この日の「風、薫る」では、りん（見上愛）が、教授陣へ診察は病室ではなく、診察室で行って欲しいとお願いする。理由がわからない教授陣は納得しないが、りんは、夫と息子、例え家族でも男性の前で胸の病状を一緒に聞く事が恥ずかしいのではないかと訴え、黒川（平埜生成）の助言もあり