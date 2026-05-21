俳優の唐沢寿明（62）が20日放送のTBS系バラエティー『ニノなのに』（後8：54）に出演。“唯一”という失敗を明かした。【写真】「めちゃくちゃカッコええ」唐沢寿明＆山口智子夫妻の“ポルシェ”に乗った2ショット今回、ゲストかつ司会という大役を任された唐沢。馴染みのない光景ながらも、冒頭から淡々と司会をこなすと、二宮和也（嵐）も「なんか…うまいな」とつぶやいた。続けて二宮から「司会ってありましたっけ？」と